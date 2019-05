Nuova fan art per i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Fino a poco prima dell'annuncio dell'anime, in pochi conoscevano Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga di Koyoharu Gotouge serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump. Con l'arrivo dell'adattamento animato sulle TV nipponiche e non solo, la serie ha ricevuto invece un ritorno di popolarità enorme, con tanto di aumento delle vendite dei volumi.

Ora, con sei episodi all'attivo e un settimo che arriverà a breve, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta ricevendo il favore degli appassionati di anime e manga. Per la serie infatti si stanno affacciando in rete le prime fan art dedicate, e in calce possiamo vederne una che ha conquistato tanti apprezzamenti in breve tempo.

LucidSky ha condiviso su Twitter un suo disegno con i protagonisti Tanjiro e Nezuko. Il fratello maggiore, Tanjiro Kamado, è in alto ed è orientato verso sinistra, mentre usa una delle tecniche di respirazione dell'acqua ed è pronto per sferrare un attacco a un demone; la sorellina Nezuko, invece, è calma e ha lo sguardo perso nel vuoto, mentre è in una posa accovacciata. Altri dettagli presenti nell'immagine sono il logo al centro, disegnato in giapponese (Kimetsu no Yaiba) e la maschera a forma di tengu di Urokodaki Sakonji in basso a sinistra.

Infine, lo sfondo ricorda molto quelli disegnati dalla mangaka Gotouge per i suoi volumi, con riferimenti e pattern tipici giapponesi. Il manga è portato in Italia dalla Star Comics che ha da poco pubblicato il primo volume. Voi avete già letto il nostro First Look a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?