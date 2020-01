Una nuova figure di Star Platinum è stata annunciata per il prossimo novembre

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders , scritta e disegnata dal maestro Hirohiko Araki, ha visto l'introduzione degli stand, entità protettrici legate ai protagonisti e ai villain, che hanno cambiato radicalmente l'universo dedicato alle avventure della famiglia Joestar.

Naturalmente anche il personaggio di Jotaro Kujo, protagonista di Stardust Crusaders e nipote di Joseph Joestar, che abbiamo visto nelle pagine di Battle Tendency, ha il suo Stand personale, Star Platinum, potentissimo e in grado addirittura di fermare il tempo per 5 secondi, similmente a quanto mostrato da The World, Stand dell'antagonista Dio Brando.

La quantità di merchandise presente sul mercato e dedicata alla serie di Jojo è impressionante e di recente è stata annunciata una nuova figure proprio di Star Platinum. Nel post che potete trovare in fondo alla pagina, un fan ha voluto condividere le immagini riguardanti il prodotto, creato da Medicos Entertainement e appartenente alla linea Super Action Chozokado.

Realizzata in PVC, con un'altezza di 16 cm e un prezzo più o meno di 90 euro, la figure, che si presenta molto fedele all'originale, con tanto di accessori compresi nella confezione, può essere pre ordinata fino al 28 febbraio, e sarà disponibile dal mese di novembre 2020.