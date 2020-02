Una nuova figure a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo ci mostra lo splendore di Jotaro

Inutile girarci tanto attorno, il successo di Le Bizzarre Avventure di JoJo è una ferma realtà che ha coinvolto milioni e milioni d'utenti, prima grazie al manga e successivamente tramite il sopraggiungere di un adattamento animato, risultati altisonanti che hanno portato molti a voler capitalizzare sul franchise.

Nel mentre che i fan di Le Bizzarre Avventure di JoJo continuano a conquistare i social grazie a lavori home-made di gran livello, tra cosplay, fan art e molto altro ancora, sempre più società vengono a bussare alla porta di Hirohiko Araki presentando nuovi prodotti capaci di suscitare l'interesse del pubblico e, soprattutto, dei collezionisti più accaniti.

Questa volta, però, ad essersi guadagnati la luce dei riflettori troviamo i ragazzi di Medicos, i quali hanno ufficialmente pubblicato su Twitter una serie d'immagini - che potete visionare a fondo news - dedicate a una nuova figure a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo e raffigurante uno splendido Jotaro Kujo. Il prodotto, alto 16cm e caratterizzato da un'enorme quantità di dettagli, è attualmente disponibile per un prezzo di 77€ (spede di spedizione non incluse), una cifra di un certo peso che però viene giustificata dall'incredibile lavoro posto nella meticolosa realizzazione del nostro eroe. Inoltre, insieme alla figure, sono presenti vari extra - quali mani e vestiti aggiuntivi - con cui far assumere a Jotaro diverse posizioni.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che in queste ultime settimane si è anche cominciato a parlare di un possibile doppiaggio in italiano per Le Bizzarre Avventure di JoJo.