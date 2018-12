Nuova illustrazione di Dragon Ball Super da Toyotaro

Nei giorni scorsi ci sono state molte speculazioni su una possibile nuova serie di Dragon Ball Super. Con l'arrivo della Jump Fiesta, questi rumor verranno smentiti o confermati, ma intanto Toyotaro ci carica con una illustrazione dedicata a Goku.

Come tanti altri autori, Toyotaro ha promosso il manga che disegna, Dragon Ball Super, con un'immagine dedicata al protagonista della serie. La scelta del disegnatore però verte non sul Goku classico, ma su una sua versione che abbiamo visto solo recentemente. Nell'immagine che potete vedere in calce, infatti, si può notare Goku con i vestiti strappati e, soprattutto, capelli e occhi grigi, colori che simboleggiano la famosa versione Ultra Istinto apparsa solamente negli ultimi istanti dell'anime.

La stessa versione è apparsa da poco tempo anche nel manga, che ha visto ormai concludersi il torneo tra gli universi. Che l'autore voglia dirci che nella prossima serie animata e nei prossimi capitoli del manga di Dragon Ball Super, la nuova forma di combattimento sarà preponderante?