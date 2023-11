Nuova illustrazione per Jujutsu Kaisen: l'album delle OST si apre con Satoru Gojo

Mentre la seconda stagione di Jujutsu Kaisen continua, lo staff principale della serie anime sta lavorando ad alcuni progetti legati al franchise. Se vi siete innamorati della colonna sonora di questo adattamento animato, o se siete innamorati di Satoru Gojo, ci sono buone notizie per voi.

Sul sito ufficiale di Jujutsu Kaisen è spuntato l'annuncio del nuovo artwork per la colonna sonora di questa seconda stagione dell'adattamento anime, tratto dal manga di Gege Akutami. Questa meravigliosa illustrazione mette al centro Satoru Gojo, il più forte degli stregoni nell'universo di JJK.

Questa nuova illustrazione ha fatto letteralmente impazzire la community, che non vede l'ora di poter acquistare questo meraviglioso pezzo da collezione. La colonna sonora ufficiale della seconda stagione di Jujutsu Kaisen uscirà a gennaio del prossimo anno.

L'anime di Jujutsu Kaisen non sta passando un bel periodo, fra animatori di Studio MAPPA che protestano per le pessime condizioni di lavoro e registi che imprecano contro i leaker. Come sempre, noi vi terremo sempre aggiornati sulle ultime notizie riguardo l'industria degli anime.

Tuttavia, i fan non possono negare che gli ultimi episodi di Jujutsu Kaisen hanno un'animazione meravigliosa, curata nei minimi dettagli. Tutto grazie al regista della serie e all'intero staff dello Studio MAPPA, che ha lavorato duramente per offrire quest'opera al meglio delle sue possibilità.