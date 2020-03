Una nuova indiscrezione di Black Clover ci rivela alcune novità per Astra

Gli ultimi capitoli di Black Clover hanno lasciato con il fiato sospeso i numerosi fan della serie, in attesa di leggere le ultime vicende della saga di Astra, vi segnaliamo questo tweet che rivela importanti informazioni sul futuro del protagonista.

Come sapete la lotta di Astra e dei Black Bulls contro il misterioso gruppo denominato Triade Oscura si sta rivelando più impegnativa del previsto. Per spingere l'eroe della storia a cadere sempre più vittima del suo lato malvagio, Dante ha deciso di uccidere Gauche. Il suo attacco ha successo è il ragazzo si trova ormai in fin di vita. Questo ha reso Astra ancora più suscettibile nei confronti del suo potere, i fan però non hanno potuto vedere l'esito di questa trasformazione, a causa della conclusione del capitolo 242 del manga.

Il tweet che trovate in calce alla notizia, condiviso dall'account @Spytrue, ci permette di dare una prima occhiata alla nuova forma del protagonista grazie alla foto che ha allegato al suo messaggio. Riuscirà Astra a sconfiggere Dante in questa nuova forma? E quali saranno le conseguenze negative di aver sfruttato questo potere demoniaco? Non resta che aspettare la pubblicazione del prossimo volume per scoprirlo.

Se siete grandi appassionati del manga ideato da Yuki Tabata vi segnaliamo la presenza di nuove magliette di Black Clover nello store di Crunchyroll.