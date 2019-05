Una nuova indiscrezione slitterebbe il debutto di Dragon Ball Super 2

Non possiamo nascondervi quanto sia maniacale il velo che lo studio Toei Animation stia riservando nei confronti del fantomatico annuncio di Dragon Ball Super 2, ormai circolante nel settore con oltre 12 fonti diverse. Un record per un titolo d'animazione giapponese, che pare non aver esaurito la mole di indiscrezioni.

Vi avevamo comunicato ieri, tramite una news, della possibilità di nuove informazioni imminenti nei confronti di DB Super 2, che puntuale ha visto il leaker AnimeTV commentare la novità sul progetto più segreto del 2019. In particolare, l'insider ci racconta dell'ultima conversazione con la sua fonte, presente nell'emittente televisiva giapponese Fuji TV, circa il sequel di Super, che gli avrebbe spiegato il motivo circa il mancato annuncio del nuovo adattamento animato atteso per la fine di questo mese. Si parla di uno slittamento della trasmissione televisiva che non avverrà più nel mese di luglio, benché nella stagione autunnale se non addirittura in quella invernale, che qui segue:



"Ho appena saputo che DB Super 2 non arriverà a luglio! Al 60% tornerà in autunno o in inverno."



Per poi aggiungere ancora:



"Quella di oggi potrebbe non essere una bella notizia, ma è chiaro che Dragon Ball Super 2 non tornerà a luglio."

La notizia non è stata commentata dagli altri insider che hanno raccontato del sequel di DB Super, ma non possiamo nascondere un certo interrogativo nei confronti di questo misterioso annuncio che non pare essere ancora prossimo dall'arrivare. L'unica cosa di cui tutti paiono essere convinti, tuttavia, è della grande sicurezza circa il misterioso progetto che, prima o poi, vedrà veramente la luce del sole. In ogni caso, tutti gli appassionati dell'opera del mondo sono all'erta, in attesa di captare ogni segnale possibile, proprio come ha rivelato pochi giorni fa lo storico doppiatore spagnolo Mario Castaneda.

Noi, ovviamente, non mancheremo dal tenervi aggiornati circa ogni valida voce di corridoio, continuando ad aspettare insieme a voi il ritorno di Goku e dei suoi amici.