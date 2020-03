La nuova key visual di Food Wars 5 svela il nemico finale

Il debutto su Weekly Shonen Jump a fine 2012 di Food Wars: Shokugeki no Soma fu accolto da un leggero scetticismo dati i contenuti della serie. Ecchi e cucina difficilmente erano stati visti insieme in quel modo e per di più trattati in stile battle manga, ma ad anni di distanza si può confermare il discreto successo di quella formula.

Tuttavia la storia originale di Food Wars: Shokugeki no Soma è giunta al termine a metà dello scorso anno. Non vale lo stesso per l'anime che tornerà sugli schermi giapponesi e non tra poche settimane. È infatti in corso la produzione di Food Wars stagione 5, l'ultima per l'anime e che chiuderà tutte le linee di trama lasciate in sospeso.

La stagione 5 di Food Wars debutterà ad aprile 2020 e si presenta con una key visual che mette in risalto i protagonisti principali ma anche il nuovo nemico da battere. Come potete vedere nell'immagine in calce, a sinistra ci sono i quattro studenti dell'Accademia Totsuki, ovvero il protagonista Soma Yukihira, Erina Nakiri, Megumi Tadokoro e Takumi Aldini. Sulla destra la scena è completamente dedicata al ragazzo misterioso dallo sguardo glaciale che metterà i bastoni tra le ruote agli chef.

Food Wars: Go no Sara debutterà il 10 aprile alle ore 24:30. L'opening è "Last Chapter" dei nano.RIPE mentre l'ending è "Crossing Road" della cantante e attrice Mai Fuchigami. La stagione sarà nuovamente diretta da Yoshitomo Yonetani allo studio d'animazione J.C. Staff.