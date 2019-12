La nuova key visual di Overhaul entusiasma tutti i fan di My Hero Academia

Dopo l'appassionate decimo episodio di My Hero Academia 4, i fan della serie anime ideata da Kohei Horikoshi sono in trepidante attesa di scoprire come si concluderà lo scontro tra gli eroi e la yakuza. Per ingannare il tempo vi mostriamo questa stupenda key visual dedicata al villain della stagione.

Stiamo parlando di Kai Chisaki, conosciuto anche con il nome "Overhaul", capo del gruppo criminale che i protagonisti dello show dovranno sconfiggere. I suoi poteri sono molto più forti di tutti quelli che Midoriya e gli altri hanno dovuto affrontare finora, in quanto gli permettono di distruggere o di riassemblare qualsiasi cosa tocchi. In calce alla notizia potete quindi vedere un'immagine che ritrae il pericoloso personaggio.

Il disegno è stato condiviso dall'account principale dell'opera, che ha anche svelato un concorso a cui è possibile partecipare scrivendo un messaggio con gli hashtag "#Overhaul" e "#BecomeYourHero". Al vincitore, che verrà scelto casualmente in una estrazione che si terrà il prossimo 4 gennaio, andrà in premio una copia del poster.

Ormai manca poco alla resa dei conti tra Midoriya e Overhaul, nelle prossime puntate, che andranno in onda in simulcast su VVVVID, scopriremo come si concluderà questa avvincente sfida. Mentre aspettiamo, vi lasciamo con la notizia sui poteri di un personaggio di My Hero Academia.