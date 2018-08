Nuova key visual per Kabaneri of the Iron Fortress, novità verranno rilasciate a fine mese

L’adattamento al manga di Kabaneri of the Iron Fortress, si avvierà a conclusione fra poco più di tre capitoli, ma qualcosa potrebbe essere in serbo per quando la serie si concluderà.

Il manga è un adattamento dall’omonimo anime originale, tuttavia potrebbe venire accorciata la storia.

Stando alle news fornite da Anime News Network, l'ultimo numero del Monthly Garden Magazine, che pubblica la serie, avverte che il capitolo finale sarà probabilmente incluso nel numero di Novembre prossimo. Ciò significa che ci saranno altri tre capitoli della serie mensile, pubblicati a Settembre, Ottobre e Novembre.

Tuttavia secondo il blogger di anime Jrottjnr, potremmo aspettarci qualcosa di più da questa insolita serie: "Il franchise rilascerà l'annuncio il 30 agosto prossimo."

Non è chiaro se questo tweet si riferisca a ciò che è stato annunciato nel Marzo scorso, in merito alla produzione di un nuovo film e un videogioco, o a qualcosa di completamente nuovo.

Il manga, scritto da Shiro Yoshida, ha visto la luce a Maggio del 2016 ed è un adattamento della serie animata dall’omonimo titolo. Kabaneri of the Iron Fortress (Kotetsujo no kabaneri) nasce, infatti, come anime. Scritto da Ichiro Okouchi, diretto da Tetsuro Araki presso lo Wit Studio e prodotto da Aniplex, è comporto da 12 episodi usciti nella primavera del 2016. Da allora l’opera ha avuto numerosi spin-off e adattamenti, tra cui due film e un videogioco.

Nel marzo scorso Wit Studio ha annunciato la produzione di un altro film e di un nuovo videogioco.

La serie è stata lodata a tal punto da vincere un paio di premi. Non è difficile capirne il perché: l’opera proviene da alcune delle stesse menti creative di serie come Attack on Titan, Gunbuster e Code Geass.

Il manga è stato riunito in tre volumi completi, con uno che presumibilmente concluderà la serie. Questa versione illustrata è stata ben accolta, anche se non ha ottenuto lo stesso successo della sua controparte animata.

Kabaneri of the Iron Fortress è ambientato in un mondo post-apocalittico ispirato al mondo steampunk. Un misterioso virus è emerso durante la rivoluzione industriale, trasformando le sue vittime in creature simili a zombie, conosciuti con il nome di Kabane. Questi sono tenuti in vita dai loro cuori ardenti, sono isolati da uno strato di piombo. Per eliminarli vanno colpiti direttamente in quest’organo o recidergli di netto la testa. La storia si svolge su un'isola chiamata Hinomoto, dove gli umani vivono all'interno di “stazioni”, fortezze costruite apposta per proteggersi dagli attacchi dei Kabane. Possono spostarsi tra queste stazioni solo con l'ausilio di treni corazzati alimentati a vapore. Tuttavia, questi mostri alla fine imparano a dirottare uno di questi treni, facendolo schiantare contro una stazione.