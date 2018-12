Nuova key visual per Sword Art Online: Alicization

L'episodio di oggi di Sword Art Online: Alicization, la terza stagione del franchise, sta per arrivare stasera al culmine della prima metà di stagione con il dodicesimo episodio. Per poter rivedere le avventure di Kirito dovremo attendere gennaio, ma intanto il sito ufficiale mostra una nuova immagine.

Come potete vedere dal tweet di Moetron, per presentare la seconda parte di stagione di Sword Art Online: Alicization che tornerà dal 12 gennaio, il sito ufficiale ha messo come sfondo questa nuova key visual. L'episodio 12 segnerà la fine di questa prima parte e vedrà lo scontro tra Kirito, Eugeo ed Eldrie Synthesis Thirty-one, il nuovo cavaliere che ha ostacolato la fuga dei due. I due amici dovranno vincere lo scontro utilizzando le sole catene e nient'altro.

Sword Art Online è una serie di light novel scritte da Reki Kawahara e illustrate da Abec, in pubblicazione dal 2009. Dalla serie sono state tratte diverse serie manga e anime, con quest'ultimo che è arrivato alla terza stagione, denominata Sword Art Online: Alicization.

