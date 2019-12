La nuova Key Visual di SAO: Alicization - War of Underworld anticipa un grande ritorno

Sword Art Online: Alicization - War of Underworld andrà presto in pausa e tornerà sul piccolo schermo a partire dalla primavera del 2020. Proprio a questo proposito, è stata condivisa poche ore fa la prima Key Visual della seconda parte di stagione, che sembrerebbe confermare il ritorno di un importante personaggio.

Come potete vedere in calce infatti, la prima illustrazione ufficiale mostra il protagonista Kirito in piedi e pronto a combattere, con le ombre di Alice ed Eugeo al suo fianco. L'eroe è praticamente rimasto in uno stato comatoso per i primi 11 episodi della nuova stagione e visto quanto confermato dalla nuova Key Visual, potremmo addirittura sperare d rivederlo in azione a partire dal mid-season finale di questo sabato.

Attualmente l'arco narrativo di War of Underworld si trova nella fase Alicization Awakening, raccontata nel Volume 17 della light novel di Reki Kawahara e precedente ad Alicization Lasting. Vista l'enorme quantità di materiale a disposizione, non ci stupirebbe un rinnovo anticipato per una quinta stagione a doppio cour.

E voi cosa ne pensate? State seguendo la serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste degli appassionati poi, non potete assolutamente perdervi la performance live di LiSA pubblicata pochi giorni fa, in cui la popstar ha cantato la bellissima Ending "Unlasting".