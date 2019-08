Nella nuova light novel di Naruto, Sasuke cerca di salvare l'amico dalla morte

L'ampliamento del mondo creato da Masashi Kishimoto sta avvenendo in molte forme anche a distanza di anni dalla conclusione del manga di Naruto. Infatti, oltre le serie anime e manga Boruto: Naruto Next Generations, la Shueisha sta preparando diverse light novel che espandono ancora di più l'universo narutiano e i suoi personaggi più amati.

Negli scorsi giorni sono già emersi in rete alcuni dettagli sulla trama di Sasuke Retsuden: Il signore e la signora Uchiha e il paradiso stellato, nuova light novel da poco pubblicata da Shueisha. Questa storia, oltre a mettere più in comunicazione Sasuke e Sakura, rivela una patologia che ha afflitto Naruto e che l'ha quasi portato alla morte.

Un estratto dalla light novel di Naruto, tradotta da Organic Dinosaur, ci dà altri dettagli su questa misteriosa malattia e sul ruolo avuto da Sasuke in tutta la storia. Al momento, Naruto e Kurama soffrono di una malattia idiopatica. Secondo la Volpe a Nove Code, sembra che anche l'Eremità delle Sei Vie abbia sofferto degli stessi sintomi in passato. Però Hagoromo, mentre soggiornava nel paese di Redaku, riuscì a sconfiggere quei sintomi riprendendosi dalla malattia.

Questo processo però non è stato rivelato, lasciando all'oscuro i protagonisti sul da farsi. Quindi, Kakashi decide di infiltrarsi nella metropoli di Redaku per andare alla ricerca di indizi su questa misteriosa cura. Sasuke si ritroverà quindi ad affrontare una corsa contro il tempo per trovare un modo per salvare il suo amico dalla malattia che afflisse anche Hagoromo Otsutsuki in persona. Insieme a Kakashi e Sakura, Sasuke si infiltra nella città di Redaku per scoprirne i segreti e salvare Naruto e Kurama.