La nuova linea d'abbigliamento ispirata alle opere di Junji Ito è disponibile in Italia

Se siete fan del maestro dell'orrore Junji Ito non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata alla sua nuovissima linea d'abbigliamento, lanciata sul mercato poche ore fa in partnership con Crunchyroll e disponibile all'acquisto anche in Italia. La collezione comprende giacche di jeans, t-shirt, felpe e molto altro.

In calce all'articolo potete trovare il link alla fonte ufficiale, ovvero il sito di merchandise di Crunchyroll US. I capi d'abbigliamento citano i più grandi capolavori del mangaka come Glyceride, The Model, Tomie o Uzumaki e il prezzo varia dai 25 ai 70 dollari l'uno. Nel caso in cui decideste di ordinare qualcosa dovreste ovviamente farvi carico delle spese di spedizione.

Junji Ito ha recentemente vinto un Eisner Award per il suo adattamento di Frankenstein, il capolavoro di Mary Shelley. La popolarità dell'autore è anche cresciuta grazie al recente annuncio dell'adattamento anime di Uzumaki, altra ragione per cui Crunchyroll ha deciso di siglare l'accordo.

Vi ricordiamo che Junji Ito's Best of Best Short Stories Collection, l'ultimo lavoro del mangaka, è disponibile anche in Italia dallo scorso 27 novembre grazie agli sforzi di Edizioni Star Comics: un'altra occasione per recuperare le migliori storie brevi di uno dei più grandi innovatori del genere horror del XXI secolo.

E voi cosa ne pensate? C'è qualche vestito che vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!