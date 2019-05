Nuova locandina e membri del cast per Astra Lost in Space

È da poco cominciata la stagione primaverile, ma in molti già stanno dando uno sguardo a cosa li aspetterà nei prossimi mesi. L'estate si preannuncia densa di titoli, tra cui Astra Lost in Space, tratto dal manga di Kenta Shinohara e che sarà messo in onda in Giappone a luglio. Intanto, la produzione svela nuovi dettagli sul cast dei personaggi.

Nella giornata di ieri, il sito ufficiale di Astra Lost in Space, conosciuto in Giappone anche col titolo di Kanata no Astra, ha pubblicato una nuova locandina nella quale appaiono per la prima volta tutti i personaggi della ciurma spaziale. Oltre a Kanata Hoshijima e Aries Spring, si aggiungono quindi gli altri sette componenti del gruppo e che accompagneranno i due protagonisti nel viaggio per tornare a casa.

Inoltre, sono stati rivelati anche i doppiatori di questi sette ragazzi. Il cast di Astra Lost in Space si amplia quindi con:

Shunsuke Takeuchi come Zack Walker;

Tomoyo Kurosawa come Quitterie Raffaëlli;

Hina Kino come Funicia Raffaëlli;

Risae Matsuda come Luca Esposito;

Kouki Uchiyama come Ulgar Zweig;

Saori Hayami come Yun-Hua Lu;

Nobunaga Shimazaki come Charce Lacroix.

Lo studio Lerche produrrà l'anime, con Masaomi Ando alla regia, Keiko Kurosawa al character design e capo animatore, Masaru Yokoyama e Nobuaki Nobusawa alle musiche. Di Astra Lost in Space è già stato pubblicato un trailer.