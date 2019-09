La nuova miniserie di Star Wars ci mostra Kylo Ren e Snoke su Dagobah

La nuova miniserie Star Wars: Age of Resistance ci mostra nelle pagine del primo capitolo Kylo Ren e Snoke, mostrandoci un'interessante confronto tra i due. L'ultimo lungometraggio della saga non ha chiarito in maniera adeguata l'identità di Snoke, e con questa serie i fan sperano di poter capire di più sui suoi trascorsi.

Nel primo numero assistiamo a una sessione di allenamento di Kylo Ren, che si reca insieme a Snoke su Dagobah per rifinire le sue capacità. Il leader supremo tenta di far affrontare a Kylo le sue paure più nascoste mettendolo di fronte a Luke Skywalker.

Nel breve scambio di battute che intercorre tra i due possiamo scorgere un'ammirazione di fondo da parte di Snoke per Luke Skywalker, soprattutto per le sue capacità da Jedi, a tal punto che Kylo rimane sorpreso dalle sue parole.

Nonostante i fan vogliano scoprire di più sull'enigmatico leader supremo, Rian Johnson ha dichiarato in un'intervista che il suo ruolo all'interno della nuova trilogia non doveva essere così importante come i fan continuano a credere:

"Questa nuova storia è simile alla trilogia originale, se avessi fermato le scene in cui Snoke era presente per inserire un monologo di 30 secondi per spiegare chi fosse, ne avrebbero risentito dal punto di vista cinematografico".

Questa la spiegazione di Johnson al BAFTA in una sessione di domande e risposte su Star Wars: The Last Jedi, che poi continua dicendo:

"Nonostante potesse essere interessante per i fan, come narratori dobbiamo occuparci di rendere le scene nel miglior modo possibile".

Continueremo a seguire con curiosità lo sviluppo di questa miniserie, per capire se sputeranno fuori dei retroscena inediti. Intanto la Marvel ha annunciato quando si concluderà la serie regolare di Star Wars, mentre il nuovo numero di Doctor Aphra mostra una scena iconica tra Han e Leila.