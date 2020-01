La nuova missione dei protagonisti di My Hero Academia non sarà semplice

C'era un tempo in cui All Might, il simbolo della pace, riusciva a incutere abbastanza timore ai criminali da non farli apparire in massa nelle strade delle città giapponesi. Quel tempo in My Hero Academia è finito e il nuovo eroe numero 1, Endeavor, si è trovato ad affrontare difficoltà inedite insieme ai giovani della Yuei e ad altri colleghi.

L'esercito di liberazione di Shigaraki non è solo ben organizzato, ma può anche contare su un numero estremamente alto di membri. In molti si sono infatti lasciati abbindolare dal parere di Destro, padre di Yotsubashi, aderendo così a queste organizzazioni che si preparano a rovesciare la società.

Hawks è riuscito a comunicare ai protagonisti di My Hero Academia tutti i piani in tempo, facendoli preparare per un attacco a sorpresa. Ma prima i ragazzi della Yuei, sotto la direzione di Burnin, devono occuparsi di far evacuare una città.

Il cliffhanger di My Hero Academia 258 lascia i protagonisti in cima a una collina nei pressi di una metropoli ancora sconosciuta ai lettori e nella quale si trovano degli eroi che possono dare man forte all'evacuazione dei civili. Durante la missione, Deku e gli altri potrebbero però trovarsi faccia a faccia con i nemici, nascosti tra i cittadini ignari della situazione.

Se siete curiosi per il pericolo che affronteranno, sono già apparsi in rete i primi spoiler di My Hero Academia 259.