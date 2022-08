Nuova mostra per Berserk a Ginza: ecco la foto con il gigantesco Zodd

Lo scorso anno, a maggio, è morto Kentaro Miura. Il mangaka di Berserk ha lasciato un segno indelebile nella storia e sono occorse immediatamente tante celebrazioni per ricordarlo e omaggiarlo. In tutto il mondo, a ogni fiera, ci sono stati muri dedicati a Miura, sui quali i fan potevano scrivere le loro dediche.

In Giappone invece ci sono state anche delle mostre. La prima speciale mostra di Berserk si è tenuta nel 2021, ma adesso, sempre a Tokyo, si sta per tenere un'altra mostra dedicata al manga dark fantasy. Dal 21 settembre al 4 ottobre 2022 si terrà a Ginza, quartiere dedicato al lusso di Tokyo, la mostra intitolata "Berserk Grand Exhibition ~ I 32 anni da artista di Kentaro Miura ~ Ginza Edition", che si terrà all'ottavo piano del centro commerciale Matsuya, nella sala dedicata agli eventi.

La mostra conterrà i manoscritti originali di Berserk, così come delle illustrazioni a colori provenienti dalla serializzazione su rivista, oltra a dei diorama giganti, tra cui uno di Zodd Nosferatu, il demoniaco essere che accompagna sempre Griffith. Proprio su di lui è concentrata la prima immagine che trapela dall'allestimento di questa mostra di Berserk, che potete osservare in basso. Chi si troverà in Giappone in quei giorni potrà accedere comprando il biglietto al costo in un range che va dai 700 yen (circa 5 euro) ai 4900 yen (circa 35 euro), a seconda delle modalità scelte, tra cui una che permette di avere un modello in carta della Ammazzadraghi di Gatsu.