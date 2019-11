La nuova opening di Beastars ha già conquistato il web

Beastars è una di quelle opere che fin dal primissimo annuncio riescono a catalizzare l'attenzione del pubblico per alcune idee di fondo davvero ben riuscite, e l'anime tratto dal manga di Paru Itagaki sembrava possedere davvero numerose frecce al suo arco, con sempre più utenti desiderosi di scoprirne le reali qualità.

Quando i primi trailer vennero però a presentarsi, una forte spaccatura andò però a colpire il pubblico, tra coloro i quali non vedevano l'ora di poter visionare la produzione e chi, invece, non ha apprezzato la scelta d'adottare in maniera massiccia la computer grafica, oramai comunemente nota agli occhi di molti come un metodo per risparmiare denaro a discapito della qualità visiva.

Beastars ha però avuto problemi anche con Netflix, al punto tale che allo stato attuale solo Netflix Japan sta distribuendo le varie puntate della produzione, contrattempi che non hanno comunque impedito alla serie di continuare per la sua strada ottenendo un incredibile successo in Giappone. Ebbene, nel mentre che noi attendiamo il sopraggiungere dell'opera, nel Sol Levante la produzione ha saputo nuovamente far parlare di sé, ancora una volta grazie alla sua opening.

Come forse ricorderete, infatti, tempo addietro Beastars seppe conquistare il pubblico per un'opening davvero originale e capace di distinguersi, un lavoro di gran livello che ora dovrà però essere messo da parte. Con la pubblicazione del settimo episodio, infatti, è stata introdotta anche una nuova opening - visionabile cliccando sulla fonte di questa notizia -, con un risultato finale forse meno "fuori dalle righe" rispetto a quanto visto in passato, ma comunque capace di distinguersi e, soprattutto, in grado di guadagnarsi numerosissimi elogi da parte dei fan.