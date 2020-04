La nuova opening di Boruto anticipa i personaggi di Kara e la distruzione di Konoha

Finora l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non si è certo dato da fare nell'adattare le storie del manga. La produzione di Studio Pierrot, a causa della vicinanza dei contenuti e il ritmo più lento con il quale viene pubblicato il manga di Kodachi e Ikemoto, è stato infatti costretto a portare solo adesso l'arco dei Banditi Mujina.

Adesso sembra che la storia di Boruto: Naruto Next Generations proseguirà sui binari tracciati dal manga. La nuova opening di Boruto che nei giorni scorsi si era mostrata solo con qualche immagine sparsa è adesso arrivata ufficialmente in rete, come potete vedere in calce. La canzone scelta è Beginning and get Warmer dei Sambomaster che avevano già partecipato ad alcune sigle del franchise in passato.

Ciò che interessa di più è però il video di accompagnamento che non esita a lanciarci subito nell'arco narrativo dell'organizzazione Kara e rimandando al primo episodio con la distruzione del Villaggio della Foglia. Il primo personaggio ad apparire nell'ombra è sicuramente Kawaki data la capigliatura, mentre poi si intravedono le sagome di Delta e degli altri membri, mentre in piena luce viene raffigurato il capo Jigen.

Boruto: Naruto Next Generations non tornerà quindi ai filler e si concentrerà sulla storia originale?