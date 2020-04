La nuova Opening di Boruto omaggia la serie padre e una giovane Sakura Haruno

Boruto: Naruto Next Generations è la serie sequel canonica di Naruto, la serie che ci ha permesso senza mezze misure e con scontento di alcuni e piacere di altri di poter vedere la crescita subita dai nostri eroi. I nuovi mestieri intrapresi, le famiglie formate, i figli che porteranno avanti la loro eredità e persino il mutamento del mondo ninja.

E se alcuni inizialmente avevano storto il naso alla notizia del sequel, col passare del tempo molti si sono dovuti ricredere perché, soprattutto la storia originale trattata nel manga, si è rivelata e si sta rivelando migliore del previsto, entusiasmante e, soprattutto, un degno successore della serie padre: Naruto.

Ormai sono passati quasi 4 anni da quando il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha fatto il suo debutto e, soprattutto gli appassionati più sfegatati, hanno continuato a seguirlo, leggendo la storia con piacere, anche solo per poter osservare i loro personaggi preferiti, ormai grandi, gestire la nuova generazione di ninja e affrontare le nuove minacce non più come ninja apprendisti, ma come maestri, insegnanti e tutori.

Non di rado ci sono stati omaggi alla vecchia guardia e alla famosissima serie da cui ha avuto inizio tutto. Omaggi disseminati come Easter Egg di qua e di là, soprattutto nella serie animata, che sono riusciti a strappare un sorriso agli appassionati di vecchia data. Proprio recentemente, con l'uscita della nuova Opening dell'anime, c'è stato un omaggio a Naruto come serie e al personaggio di Sakura in particolare.

L'Easter Egg viene evidenziato chiaramente in una scena in cui Sarada è presentata in una specifica posa che ricorda senza mezzi termini, proprio come dimostra la comparazione fatta dall'utente di Twitter AustynMayes2 che potete vedere in calce all'articolo, la posa che la sua giovane madre, in un Opening passata, aveva assunto.

Guardando le due foto si nota chiaramente il richiamo voluto dai produttori della Opening, in quanto Sarada ricorda Sakura non solo nella posa, ma anche nella location, quanto nei colori tendenti al rosa dello sfondo.

C'è da segnalare anche, come confermato dal post fatto da Boruto4life, che la Opening in questione rivela il debutto dell'Organizzazione Kara finalmente anche nell'anime, come vi avevamo già anticipato in un precedente articolo.

Avevate notato la somiglianza oppure no? Cosa ne pensate di questi piccoli indizi nascosti che hanno l'obiettivo di omaggiare quella che è stata una delle più grandi opere nipponiche che il mondo abbia mai potuto conoscere? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.