In uscita una nuova opera teatrale in stile Kabuki per Naruto Shippuden

Lo sappiamo benissimo, quando una serie diventa famosa lascia dietro sé una scia di trasposizioni senza fine, in tutte le arti più disparate. Questo succede in occidente come in oriente. Basti pensare ai romanzi dai quali, una volta raggiunta una certa fama, ricavano serie televisive, film, fumetti, opera teatrali.

La stessa cosa avviene anche con i manga più famosi, quelli che si siedono nell'olimpo insieme agli dèi. Ebbene, negli anni ci sono state moltissime serie che hanno raggiunto una notorietà tale da avere trasposizioni in ogni forma d'arte. Tra queste si colloca Naruto, manga di Masashi Kishimoto che ha segnato 15 anni di storia e una generazione intera di ragazzi.

Sappiamo benissimo che dal cartaceo ne è stata prima tratta una serie animata, poi una moltitudine di lungometraggi, ma anche diverse opere teatrali che in Giappone hanno riscontrato un grande successo. Proprio seguendo quest'ultimo filone, è stato annunciato che la serie di Naruto tornerà su un palco teatrale attraverso una esibizione in stile Kabuki che già in precedenza ha avuto un buon riscontro di pubblico.

Crunchyroll ha condiviso i dettagli su questo imminente Kabuki Stage Play incentrando sul mondo di Naruto Shippuden. Sembrerebbe che si terranno ben 34 serate per l'aprile di quest'anno, mentre in calce all'articolo potete trovare la locandine dell'evento.

Il Kabuki è una forma teatrale giapponese molto particolare, ben lontana dalle forme occidentali a noi ben più familiari. A volte può risultare anche abbastanza complicata da capire per uno straniero, dal momento che si concentra molto di più sulle immagini e sul movimento del corpo che non sulla parola.

È stata anche svelata una statuetta a tema Naruto del valore di 300 euro, mentre un fan ha realizzato un Funko Pop ispirato all'Akatsuki.