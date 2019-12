Nuova polemica per The Seven Deadly Sins, fan infuriati per l'adattamento dell'episodio 12

Dopo un debutto stellare nel 2014 e diversi anni trascorsi ad un livello medio-alto, The Seven Deadly Sins sembrerebbe aver definitivamente smarrito la via per con la sua terza stagione ufficiale. I fan infatti non sono riusciti ad accettare quanto accaduto nell'episodio 12, ritenuto dagli stessi come uno degli adattamenti più superficiali e raffazzonati degli ultimi anni.

La puntata ha trasmesso uno degli scontri più attesi di tutti i tempi, ovvero quelli tra il capitano Meliodas, per l'occasione in Assault Mode, e il possente Escanor. Nel manga Nakaba Suzuki dedicò due interi capitoli allo scontro, ponendo grande attenzione ai dettagli e realizzando, a conti fatti, quello che per molti fu il miglior duello dell'intera opera cartacea.



Studio Deen d'altro canto non sembrerebbe essere riuscito a lavorare sufficientemente sulla battaglia e il risultato, come potete vedere in calce, ha portato all'ennesima polemica indirizzata verso il lavoro svolto dai suoi animatori.

Vi ricordiamo che lo scorso 25 dicembre è andata in onda solo la prima parte dello scontro. Per dare una valutazione finale quindi, dovremo aspettare la trasmissione dell'episodio 13.



Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento su The Seven Deadly Sins Wrath of the Gods.