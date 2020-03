La nuova puntata di Boruto: Naruto Next Generations si mostra in varie immagini

Come sicuramente saprete, l'ultima opera legata al famoso franchise di Naruto e conosciuto come Boruto: Naruto Next Generations, opera che tra manga e produzione animata ha saputo dividere aspramente il pubblico, tra chi sta apprezzando la produzione e chi, al contrario, l'ha definita un netto passo indietro rispetto all'originale.

Con il sopraggiungere delle ultime puntate della produzione, infatti, molti fan sono rimasti delusi nello scoprire che la produzione ci avrebbe messo ancora un po' di tempo per tornare sui passi del manga, ma a quanto pare la conclusione dell'arco narrativo legato al Castello Hozuki sembra essere oramai vicina e in molti attendono con impazienza il seguito, momento in cui anime e opera cartacea proseguiranno sulla stessa strada.

Nel corso di queste ultime ore sono state infatti pubblicate alcune immagini promozionali legate al 148° episodio della serie animata Boruto: Naruto Next Generations, fotogrammi della puntata che - come visionabile a fondo news - mettono in mostra l'imminente arrivo di un personaggio che i lettori del manga conosceranno molto bene, ovvero il giovane Tento Madoka, una news che farà la gioia di molti.

Nel mentre che attendiamo che la produzione vada a seguire gli eventi canonici della storia, vi ricordiamo inoltre che in questi ultimi giorni è stata anche pubblicata la sinossi del 151° episodio dell'anime Boruto Naruto Next Generations.