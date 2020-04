La nuova puntata dell'ultima serie dedicata ai Pokémon si mostra in un trailer

I numerosissimi appassionati dei mostriciattoli multicolor che per decenni hanno popolato il piccolo schermo non hanno decisamente di che lamentarsi in quest'ultimo periodo, tra serie animate ufficiali, videogiochi a tema, serie web dedicate e film giunti appositamente per tenerci impegnati in questi tempi difficili.

L'ultima serie animata dedicata ai Pokémon, in particolare, è riuscita nel non facile compito di farsi apprezzare da una larghissima fetta di spettatori grazie a un'idea di base potenzialmente rischiosa. Oltre a una storia classica, incentrata sul nostro Ash che, ancora una volta, andrà muovendosi di palestra in palestra per divenire il miglior allenatore di Pokémon mai visto, l'opera ha infatti offerto svariati episodi pensati per farci rivedere ambientazioni, personaggi e Pokémon del passato, un effetto nostalgia che ha avuto grande presa sul pubblico.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore, su Twitter è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato alla prossima puntata della serie animata, attesa per il 19 aprile 2020. Il video - che voi potete visionare scorrendo fino a fondo news - come da prassi ci offre l'opportunità di dare un primo sguardo all'episodio, vedendo alcuni dei personaggi e degli eventi che andranno a farla da padrone nel corso della puntata.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente sono giunte alcune voci che sembrerebbero indicare una possibile pausa nella pubblicazione delle puntate della serie Pokémon, il tutto a causa del coronavirus. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete trovare un interessante articolo pensato per mettere a confronto le serie dei Digimon con quelle dei Pokémon.