La nuova sensuale nemica di Demon Slayer 2 in un cosplay spoiler di Hanamaki

Abbiamo conosciuto tanti demoni di basso livello durante la prima stagione di Demon Slayer, che però hanno lasciato pian piano spazio a creature sempre più forti. Tanjiro e gli altri protagonisti dell'anime sono addirittura arrivati a combattere contro alcune delle famose Lune, i demoni più forti al soldo di Kibutsuji Muzan.

Dopo aver conosciuto addirittura Akaza in Demon Slayer Movie: Infinity Train, i fan hanno finalmente ottenuto un nuovo arco narrativo con la seconda stagione appena annunciata. Rivelata da poche ore, il trailer di Demon Slayer 2 ci ha gettato in un nuovo ambiente per l'arco dedicato al quartiere a luci rosse. E nei pochi secondi preparati per il video, vediamo già la nuova nemica principale della saga.

Con un cosplay spoiler a tema Demon Slayer 2, la modella cinese Hanasaki ha deciso di portare proprio questo personaggio che si mostrerà completamente durante i prossimi episodi. In basso vediamo la foto col cosplay di Daki, la cortigiana che appartiene alle Lune Crescenti, come dimostrato dalla scritta impressa in entrambi gli occhi. Capelli bianchi, kimono scollato e tatuaggi sul viso accompagnano le unghia lunghe e l'acconciatura con le tante forcine.

La ragazza farà scorrere tanto sangue in Demon Slayer 2, siete pronti a vederla in azione nell'anime?