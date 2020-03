La nuova serie anime a tema vampiri MARS RED si mostra in un primo trailer

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a MARS RED, chiacchierata serie anime tratta dall'opera teatrale a sfondo drammatico concretizzatasi grazie al lavoro di Bun'ō Fujisawa, è stato pubblicato il primo trailer della produzione animata, video che ha permesso di scoprire alcuni dei personaggi ed eventi della serie.

Inoltre, insieme al video, sono stati anche rivelati i primi membri del cast, i cui nomi sono visionabili qui di seguito:

Tasuku Hatanaka nei panni di Shutaro Kurusu

Junichi Suwabe nei panni di Yoshinobu Maeda

Akira Ishida nei panni di Takeuchi

Kenichi Suzumura nei panni di Suwa

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata in un 1923 alternativo dove l'umanità deve fronteggiare la pericolosa minaccia dei vampiri, presenti in numero sempre maggiore. Nonostante un iniziale stato di crisi per l'umanità, i governi mondiale collaborano per la creazione di un'unità militare specializzata nello scontro contro i succhia sangue. Il gruppo, denominato Code Zero, comprende l’umano Yoshinobu Maeda e i vampiri Shutaro Kurusu, Tokuichi Yamagami, Suwae Takeuchi, una squadra il cui compito sarà quello di salvare la razza umana dall'estinzione.

Come precedentemente rivelato, Kouhei Hatano è stato posto alla direzione della produzione, il tutto affiancato da Jun'ichi Fujisaku che sta lavorando alla sceneggiatura e da Kemuri Karakara, accreditato per il character design. Inoltre, il creatore dell'originale opera teatrale, Bun'ō Fujisawa, sta lavorando come sound director.

