La nuova serie dedicata ai Pokémon si mostra in un nuovo trailer

Con l'uscita della nuova serie animata dedicata ai Pokémon che va facendosi sempre più vicina, i fan si sono mostrati assai curiosi di scoprire quali avventure attenderanno questa volta Ash e Pikachu, con quest'ultimo in particolare che sembrerebbe rappresentare la colonna portante di questa attesa epopea.

Dopotutto, il fatto che il primo episodio della serie sarà intitolato "Birth of Pikachu" dovrebbe rendere assai chiara l'importanza che il nostro "topo elettrico" andrà a ricoprire nel corso delle puntate, il tutto nel mentre che gli spettatori formulano teorie e congetture su quel che vedremo. Nel mentre, però, possiamo ingannare l'attesa con il nuovo trailer dedicato all'opera che, ancora una volta, sembra essere incentrato sul rapporto tra Ash e Pikachu, il tutto affiancato dal nuovo personaggio "secondario" che andrà ad affiancare i nostri famosi amici in questa chiacchierata avventura.

Inoltre, secondo quanto annunciato, Gou - questo è il nome del ragazzo - rappresenterà l'unico compagno di viaggio che seguirà Ash. In tal senso, il trailer ha rappresentato anche l'occasione perfetta per mettere in mostra qualche interazione tra Gou e il suo Pokémon, Scorbunny. Insomma, anche questa volta la promessa data ai fan è quella di una nuova storia ricca e variegata che saprà tenere alto l'interesse dall'inizio fino all'ultima puntata. Inoltre, nel corso di questi ultimi giorni sono anche state rilasciate alcune clip esclusive dedicate alla serie.

Ricordiamo ai nostri lettori che recentemente, sulle pagine di Everyeye, è giunta la nostra recensione dedicata a Pokémon: Spada e Scudo, il nuovo chiacchierato capitolo del franchise che per l'occasione giungerà su Nintendo Switch