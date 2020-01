La nuova serie dedicata ai Pokémon si prepara a presentare un altro Campione di Galar

Con la pubblicazione di sempre più puntate dedicate alla nuova serie dedicata ai Pokémon, l'epopea di Ash e Pikachu non fa altro che guadagnarsi sempre più attenzioni da parte dei numerosissimi fan sparsi in tutto il mondo, i quali oramai hanno invaso i social per parlare apertamente di quanto mostrato d'episodio in episodio.

In tal senso, però, sono in molti ad aver mostrato il desiderio di scoprire qualcosa in più su Galar, regione in cui si svolgono le vicende dell'anime basata sul Regno Unito, speranze che a quanto pare stanno per trovare un'agognata risposta. Attraverso Twitter - dopo le informazioni relative ai Pokémon che seguiranno Ash in questo viaggio - sono infatti state pubblicate nuove informazioni sui prossimi episodi della serie, con il 12° in particolare che andrà a introdurre Dande, del Pokémon World Championships. In particolare, è possibile leggere:

"Il professor Sakuragi ha consegnato ad Ash e Go i biglietti per la finale del Pokemon World Championships, il torneo attraverso il quale viene deciso il miglior allenatore di Pokemon al mondo. Le finali saranno tra Wataru, il vincitore dell'Elite Four Cup nella regione di Kanto, e Dande, il cui record imbattuto nella regione di Galar continua a crescere."

Insomma, pare proprio che un nuovo volto farà la sua apparizione all'interno della serie, una notizia che ha saputo galvanizzare i fan, sempre interessati a conoscere qualche personaggio inedito.