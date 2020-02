Una nuova serie di Funko Pop! dedicati a Dragon Ball Super

Nell'attesa di notizie sulla seconda stagione di Dragon Ball Super , i fan hanno trovato la possibilità di rivivere i momenti migliori dell'intero franchise grazie ai videogiochi Dragon Ball FighterZ e il recente Dragon Ball Z: Kakarot, e di seguire naturalmente gli sviluppi dell'arco narrativo dedicato allo stregone Moro.

Tuttavia c'è un'altra novità riguardante il merchandise dell'opera nata da Akira Toriyama. La Funko ha infatti annunciato, al Toy Fair 2020 di New York e tramite il suo account ufficiale su Twitter, l'arrivo di nuovi Funko Pop ispirati direttamente ai personaggi visti in Dragon Ball Super.

I nuovi personaggi, già disponibili per il pre order, sono: Future Mai, Gohan, Hercule, Caulifla Super Sayan, Kale Super Sayan e Vegeta, naturalmente negli outfit visti nel corso degli episodi. Nel post che potete trovare in fondo alla pagina si possono vedere tutti i modelli in dettaglio.

In questi ultimi anni il particolare stile dei Funko Pop ha conquistato milioni di collezionisti in tutto il mondo, e Dragon Ball si è senza alcun dubbio confermata una delle linee di personaggi più redditizie per l'azienda, vendendo infinite riproduzioni di Goku, Vegeta, Freezer, Piccolo e molti altri.

Ricordiamo che attualmente il manga di Dragon Ball Super è al capitolo 57, mentre sembra che la seconda stagione dell'anime non arriverà prima del 2021.