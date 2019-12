Una nuova serie Marvel rivisiterà alcuni momenti chiave della sua storia editoriale

Il prossimo progetto di Kurt Busiek alla Marvel promette una grande ambizione. La Casa delle Idee ha annunciato che l'autore lavorerà sul progetto "Marvels Snapshots", una serie di 8 storie autoconclusive caratterizzanti alcuni dei personaggi più importanti della sua storia editoriale.

Nonostante i dettagli sulla line-up di titoli siano ancora indefiniti, è stato svelato il primo numero della collana: Sub-Mariner: Marvels Snapshot#1. Il numero sarà sceneggiato dal celebre scrittore televisivo Alan Brenner (Twilight Zone), con il contributo artistico dell'esperto fumettista Jerry Ordway.

Tutte le cover della serie, inoltre, saranno realizzate da Alex Ross. L'autore Alan Brenner ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a questo nuovo progetto:

"Onestamente, devo dire che mi sono divertito di più a lavorare su questa storia che su qualsiasi altro comics realizzato negli anni passati. Sono cresciuto leggendo (e amando) i supereroi Marvel della Golden Age risalenti agli anni 60', nelle successive ristampe in Fantasy Masterpieces.

Tuttavia non ho mai pensato che avrei avuto l'opportunità di scrivere delle storie - soprattutto sull'All-Winners Squad! - e sono grato a Kurt Busiek e Tom Brevoort per avermi dato quest'opportunità, e a Jerry Ordway per averla resa possibile".

Lo stesso Jerry Ordway è intervenuto per commentare il suo coinvolgimento nel progetto:

"Quando mi è stato offerto questo progetto, ho colto l'occasione al volo. Avere la possibilità di disegnare una storia di Sub-Mariner ambientata negli anni 40', con la partecipazione dell'All-Winners Squad, mi permette di entrare in contatto con le opere della Marvel inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, e con il lavoro del creatore di Subby, Bill Everett.

Sono stato un maniaco della Marvel sin dall'età di 10 anni, quindi è proprio forte! Alan Brennert ha scritto una grande sceneggiatura che si adatta perfettamente al disegno dell'Universo Marvel. Sono elettrizzato dall'idea di partecipare - dopo tanti anni - come artista a questo parco giochi".

Marvels Snapshot, in sostanza, rappresenterebbe una sorta di successore spirituale del progetto Marvels, curato da Busiek e Alex Ross.

