La nuova serie Marvel Spider-Woman debutta il 18 marzo, l'autrice: 'Vi divertirete'

Sono passati diversi mesi dall'annuncio riguardante la nuova serie di Spider-Woman ed oggi, finalmente, l'autrice Karla Pacheco ha deciso di rivelare qualche piccolo dettaglio su trama e nuovo costume. Di seguito vi proponiamo un estratto dell'intervista concessa ai colleghi americani di Comicbook.

Innanzitutto il giornalista ha chiesto all'autrice: "Quali credi siano i punti di forza di jessica Drew?". L'autrice ha risposto dichiarando quanto segue: "La forza di Jess risiede nella sua tenacia. È una ragazza che ha subito molte ingiustizie nel corso della sua vita ma è sempre riuscita a superare gli ostacoli, mantenendo la sua morale e un buon senso dell'umorismo. Nella serie cerchiamo di spingere il personaggio al suo limite, scavando nel passato e concentrandoci su tutti gli episodi che l'hanno segnata".

Pacheco ha poi parlato del nuovo costume, elogiando il lavoro compiuto da Dave Johnson: "Il nuovo costume gioca una parte importante nella storia. Il design rappresenta il suo stato emotivo, ad esempio. Jess non si sente più un'eroina, e non crede di meritare i suoi vecchi costumi. Questo nuovo completo traspone il suo cambiamento, ma ha anche dei segreti interessanti.. […] Dave ha fatto un lavoro superbo. Il design scuro e pericoloso si addice tantissimo al personaggio. Adoro l'aggiunta dei triangoli nella schiena e all'interno del ragno, così come le ragnatele sulle spalle e sotto i piedi. Non vedo l'ora di cominciare".

Karla Pacheco ha dichiarato più volte che quella di Spider-Woman sarà una serie "divertente, in cui la protagonista sarà più cattiva e tenace che mai". Il primo capitolo, disegnato dall'illustratrice Pere Perez, debutterà il 18 marzo 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan delle super-eroine poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al trailer riguardante la nuova serie di Vedova Nera, in uscita il prossimo aprile.