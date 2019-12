Insieme alla nuova serie Pokémon, arrivano anche le prime figure a tema

Queste ultime settimane sono state fonte di grande fermento tra i fan dei Pokémon. Non solo, infatti, abbiamo visto il sopraggiungere di Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch, ma un po' a sorpresa abbiamo potuto assistere all'uscita di una nuova serie animata Pokémon rivelatasi capace di far parlare di sé assai positivamente.

Insomma, è un gran momento per apprezzare i mostriciattoli multicolor che hanno stregato milioni di persone in ogni angolo del globo e per l'occasione varie compagnie stanno cercando di capitalizzare sull'opera al meglio delle proprie possibilità. Ebbene, Bandai ha ufficialmente annunciato tutta una serie di figure dedicate proprio all'ultima serie Pokémon che rientrano nella linea Pokemon Kids e le cui immagini sono visionabili a fondo news.

La compagnia si è occupata di varie linee di prodotti a tema per videogiochi, anime, manga e molto altro ancora, una vagonata di prodotti dalle risicate dimensioni che in Giappone hanno sempre saputo totalizzare grandi risultati in termini di vendite. Quest'ultima mandata di pupazzetti in gomma vedrà protagonisti non solo Ash e Gou, ma anche vari Pokémon quali Grookey, Scorbunny - che proprio con Pokémon 2019 è divenuto assai famoso - e Sobble, il tutto con uscita prevista nell'aprile 2020. Purtroppo va detto che i giocattoli targati Pokémon Kids non vedono mai la luce al di fuori del Sol Levante, ma in compenso è molto facile trovarli nel corso di fiere ed eventi a tema anime/manga.

