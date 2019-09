La nuova serie di Pokémon si svolgerà in tutte le regioni! Sarà un reboot?

Ogni volta che una nuova generazione di Pokémon sta per arrivare sul mercato, viene preceduta dall'annuncio della serie animata corrispondente, tuttavia questa volta pare che ci troveremo davanti qualcosa di completamente diverso dal solito.

The Pokémon Company ha pubblicato un piccolo teaser trailer della nuova stagione, che nei nostri pensieri si sarebbe dovuta ispirare ai nuovi Spada e Scudo in arrivo a Novembre, ma il filmato in questione amplia inaspettatamente gli orizzonti narrativi della serie.

Come riporta l'autorevolissima fonte Serebii, il nuovo anime si svolgerà in diverse regioni della saga, e prenderà il semplice nome di "Pokémon", traendo ispirazione dalla primo appellativo della serie del 1997. Con tutta probabilità, quindi. la nuova serie sarà un reboot, e il nuovo protagonista potrebbe anche non essere Ash, sostituito dai protagonisti dei videogiochi come Red, Gold, Brendon, Lucas ecc.

L'ipotesi del reboot è rinforzata dal logo della nuova stagione, che è praticamente lo stesso del 20esimo e 21esimo film, che sono stati a tutti gli effetti un nuovo inizio per quanto riguarda la parte cinematografica. Pare quindi che sia arrivato anche il momento di cambiare rotta anche per la serie, e i fan dei mostriciattoli tascabili non potrebbero essere più eccitati.

La serie sarà rivelata completamente il 29 Settembre, dove saggeremo le intenzioni di questo nuovo progetto, che dai proclami iniziali sembra avere un atteggiamento di rottura con il passato per abbracciare una narrativa più ambiziosa, staremo a vedere.

Jessie del Team Rocket ha preso vita in uno dei cosplay più interessanti del 2019, mentre è stato avvisato un Mareep in versione cuscino gigante.