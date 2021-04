Nuova serie per Weekly Shonen Jump: arriva Ame no Furu

La rivista Weekly Shonen Jump è uno dei magazine più conosciuti al mondo. Nel corso della sua storia, infatti, la rivista ha accompagnato la serializzazione di manga come Dragon Ball, I Cavlieri dello Zodiaco, ONE PIECE e tanti altri titoli che oggi fanno parte della cultura fumettistica internazionale. Ad ogni modo, a breve inizierà Ame no Furu.

Come ogni trimestre, è giunto il momento per Weekly Shonen Jump di tirare le somme e presentare ai lettori nuove opere che prenderanno il posto di quelle serie che non sono riuscite a farsi largo tra i milioni di lettori del magazine. A questo giro sono due i manga prossimi al debutto, di cui uno che è cominciato già la scorsa domenica 11 aprile, ovvero Blue Box di Koji Miura.

Il prossimo, in ordine di uscita, è intitolato Ame no Furu, un nuovo manga scritto da Takegushi Ippon e disegnato da Mitarashi Santa. La serie è prevista al debutto su Manga Plus già a partire da questa domenica e una prima immagine è disponibile in calce alla notizia con una locandina che svela il volto della protagonista. Ame no Furu rientra nei generi della "battle-comedy" dove la protagonista si ritrova improvvisamente in una Tokyo distrutta dalle caramelle.

Un incipit piuttosto bizzarro ma che potrebbe riservare piacevoli sorprese ai lettori amanti del genere. In attesa del primo capitolo, atteso questa domenica 18 aprile, non ci resta che invitarvi a lasciarci le vostre impressioni a caldo su questo nuovo manga tra i commenti in fondo alla pagina.