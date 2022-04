Nuova serie per Weekly Shonen Jump: al centro della prossima storia uno strano mistero

Arrivata la primavera, la redazione di Weekly Shonen Jump sta preparando il terreno per i prossimi mesi. Con lo spostamento di Ayakashi Triangle definitivo sul magazine digitale Shonen Jump+, si è aperto uno spazio per una nuova serie sulla rivista principale di casa Shueisha. E questo spazio è stato appena chiuso.

Adesso è ora della pausa della Golden Week, dove Weekly Shonen Jump si prenderà una settimana di pausa. Quindi non verranno pubblicati né ONE PIECE né My Hero Academia né tutti gli altri manga della rivista. Al ritorno però ci sarà un collega in più: in arrivo c'è Sugoi Smaho, traducibile con il titolo di "Amazing Smartphone" in inglese e "Il fantastico smartphone" in italiano. Il titolo lascia già presagire quale sarà lo strumento principale di questa nuova serie.

A scriverlo ci penserà Hiroki Tomisawa, già autore di Senka no Kanojo e Who I Am, mentre a disegnarlo sarà Kentaro Hidano, già autore di ZIGA. In Giappone il debutto di Sugoi Smaho è previsto per il 9 maggio e, a meno di sorprese, verrà pubblicato su MangaPlus in inglese l'8 maggio. La storia si incentra su un ragazzo che trova uno smartphone capace di cercare qualunque cosa. La preview di Weekly Shonen Jump descrive il manga come un suspense moderno a sfondo scolastico.