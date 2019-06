Nuova sfida tra Shino e Rock Lee in Boruto: Naruto Next Generation

Il successore di Naruto si apre al card gaming, secondo la sinossi ufficiale della nuova puntata di Boruto. La causa del prossimo conflitto sarà l'Extreme: Ninja Pictures Scroll. Boruto e gli altri ninja, hanno notato che tra i protagonisti mancano ninja ben più famosi, come il loro maestro Shino e il celebre Rock Lee.

Come si sa l'anime di Masashi Kishimoto si basa tutto sulle sfide e le lotte tra i suoi protagonisti. Secondo la sinossi del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generation la causa del conflitto tra i suoi personaggi sarà il cosidetto Gemaki, termine che indica le carte raffiguranti figure ninja celebri e importanti.

Quando viene indetto un concorso per aggiungere una nuova carta Boruto e i suoi amici saranno divisi tra chi preferisce nominare il maestro Shino e chi invece darà il suo supporto al famoso Rock Lee, creando così due squadre diverse pronte a sfidarsi per vincere il premio in palio!

Queste non sono le uniche indiscrizioni sul prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generation, nel frattempo scriveteci tra i commenti chi pensate debba venire immortalato nel famoso gioco di carte!