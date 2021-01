La nuova sigla di Black Clover fa impazzire i fan: è trend su Twitter

Uno degli anime più popolari in occidente va in onda su Crunchyroll, ed è Black Clover. L'adattamento effettuato da Studio Pierrot per il manga di Yuki Tabata ha conquistato pubblico su pubblico e i suoi episodi risultano sempre tra i più visti del mese. Con la fine dell'arco dei filler, Black Clover ritorna alla storia originale.

Lo fa però cambiando radicalmente, presentando una opening e un'ending nuove di zecca. L'opening 13 di Black Clover si chiama Grandeur ed è cantata dal popolare gruppo J-POP Snowman. Con l'esordio dell'episodio 158 di Black Clover però c'è stata una vera e propria esplosione di popolarità che ha portato la canzone e l'anime a essere trend su Twitter. In poche ore, nella top 10 sono entrati diversi hashtag a tema, con uno di essi che ha anche conquistato la prima posizione.

Grandeur è stata acclamata dai fan per il ritmo e la vivacità, ma ad accompagnare la canzone degli Snowman ci sono state anche animazioni ottime, visivamente accattivanti e soprattutto spoiler. In alto potete osservare la nuova opening di Black Clover che ha conquistato i fan, tenendo a mente però che tantissimi personaggi presentati e certi eventi sono anticipazioni per chi segue esclusivamente gli episodi dell'anime.