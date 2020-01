La nuova sigla di My Hero Academia mostra il passato di Todoroki

Con l'inizio di un nuovo arco narrativo, My Hero Academia ci ha mostrato delle nuove sigle di apertura e chiusura. In quest'ultima vediamo alcune foto che mostrano i personaggi da piccoli, mostrandoci momenti del loro passato, tra cui quello di Shoto Todoroki.

Nella sigla vediamo una carrellata di foto che mostrano alcuni dei personaggi creati dall'autore Kohei Horikoshi in vari momenti della loro vita. La foto che più ha colpito i fan per la sua dolcezza è quella che mostra un piccolo Shoto Todoroki con la sua famiglia. Il ragazzino appare aggrappato alla gonna della madre, vestito con quella che sembra essere una divisa scolastica, con calzonicini e cappellino. La madre del ragazzo appare un pò stanca ma ancora in forze. Il padre di Todoroki, il Pro Hero Endeavor, appare senza maschera e costume, ma con il solito piglio severo ed autoritario. La foto, che scorre via velocemente nella sigla di chiusura, trasmette molta dolcezza, soprattutto perchè sappiamo già, noi spettatori che guardiamo l'anime, che le cose tra loro si complicheranno molto e che tra padre e figlio il rapporto diventerà quanto meno teso e difficile. Todoroki e Bakugo saranno protagonisti del prossimo episodi, tornando quindi in scena dopo un periodo di assenza.

Secondo alcuni rumors non confermati, l'anime di My Hero Academia potrebbe spingersi oltre il Festival della Cultura per questa quarta stagione.