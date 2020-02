Una nuova, simpatica, sfida per Shoto e Bakugo nell'ultimo episodio di My Hero Academia

La quarta stagione di My Hero Academia si sta mostrando incredibilmente sorprendente, per il repentino cambiamento dovuto ad eventi importanti. Dopo il terribile scontro con Overhaul, gli Heroes sopravvissuti possono finalmente rilassarsi e tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia Bakugo e Shoto dovranno affrontare una nuova sfida.

I due studenti in questione si sono sempre mostrati molto abili in combattimento, aiutati anche dai loro straordinari Quirk, quello del Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco per Shoto e quello della Distruzione Esplosiva per Bakugo, tuttavia nelle questioni legate più all'ambito accademico e allo studio vero e proprio sono stati considerati scadenti.

Avendo infatti fallito l'esame per ottenere la licenza da Hero, è stato concessa ad entrambi la possibilità di seguire corsi extra e anche sfide mai affrontate prima per ottenere una licenza provvisoria. La nuova challenge offerta ai due studenti della Classe 1-A riguarda in qualche modo la prossima generazione.

Bakugo e Shoto si sono duramente preparati per sostenere quella che secondo loro sarebbe stata esclusivamente un'attività fisica, ma la sfida proposta è stata la seguente "conquistare i cuori di una classe di bambini", e convincerli quindi a frequentare l'accademia. Trovandosi di fronte ad un gruppo di ragazzini ribelli e di studenti della Shinketsu, scuola rivale del liceo Yuei per prestigio e preparazione dei futuri Heroes.

Il ritmo irrefrenabile con il quale ci aveva abituato la quarta stagione è stato totalmente sconvolto da questa scena, utile a far emergere ancora una volta i valori e le qualità di coloro che vogliono diventare Heroes. Ricordiamo che attualmente anche nel manga vi è una nuova importante missione, e che è stato pubblicato un nuovo poster per Heroes Rising.