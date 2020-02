Ecco il trailer della nuova serie di Spider-Woman: più esplosiva che mai

La Marvel Comics ha posto sempre più attenzioni sul personaggio di Jessica Drew nei panni della nuova Spider-Woman, alla quale è stata dedicata anche una nuova testata, introdotta da un trailer interessante e commentato dagli autori, per preparare i fan agli avvenimenti che andranno a cambiare in parte questo universo ragnesco.

La scrittrice Karla Pacheco e gli editor Nick Lowe e Jake Thomas hanno presentato nella giornata di ieri il trailer che potete trovare in cima alla pagina, nel quale presentano la nuova serie di avventure di Spider-Woman, che saranno "ricche di esplosioni e dinosauri", insieme naturalmente a molti altri aspetti che sorprenderanno non poco i fan.

Sono emersi anche dettagli riguardanti i villain che troveremo nelle pagine, ovvero: Octavia Vermis, figlia di Count Otto Vermis, ucciso nel passato dalla stessa Spider-Woman. Pacheco ha presentato Octavia con le seguenti parole: "Jessica sta interferendo nei suoi affari. E non vorresti mai finire in mezzo ai fatti privati di Octavia...Stiamo puntando ad un'altra direzione per Jessica, mantenendo comunque una coerenza col personaggio. Penso che alle persone piacerà molto."

Nick Lowe invece ha commentato: "Questa serie mostra Jessica Drew fare del suo meglio, ovvero prendere a calci i nemici!". Ricordiamo che il primo volume della nuova Spider-Woman uscirà il 18 marzo.