La nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes inizierà a marzo, ecco il primo trailer

Negli ultimi giorni si è creata una grande confusione online per via dell'annuncio di una nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes, inizialmente smentita da alcuni siti di informazione e successivamente confermata da Toei Animation. Cosa sta succedendo dunque alla serie di Yuki Kadota? Facciamo il punto della situazione.

Super Dragon Ball Heroes ha trasmesso ad oggi due archi narrativi, o "stagioni". Il primo, intitolato Prison Planet Arc, ha debuttato il primo luglio 2018 ed è stato composto da sei episodi. Il secondo invece, intitolato Universal Conflict Arc, è stato trasmesso il 10 gennaio 2019 e si è definitivamente concluso pochi giorni fa, il 9 gennaio 2020. Un terzo arco narrativo è previsto per marzo 2020.

Recentemente si è parlato di una smentita per questo terzo arco narrativo, e dell'arrivo, al suo posto, di un episodio speciale previsto per gli ultimi giorni di febbraio. L'episodio speciale, intitolato "La Battaglia Decisiva! I Combattenti del Tempo VS il Re Oscuro" arriverà, in effetti, il prossimo mese, ma sarà una semplice aggiunta alla stagione appena conclusa. L'arco narrativo Universal Conflict sarà quindi composto da 20 episodi, e non da 19.

Tutto questo non esclude, quindi, l'arrivo della terza stagione, che rimane confermata per marzo 2020. Qui sotto potete dare un'occhiata al primo trailer dei nuovi episodi, che insieme andranno a comporre il terzo arco narrativo Big Bang Mission Arc.

Tutto chiaro adesso? Fatecelo sapere con un commento, insieme alle vostre impressioni su questi primi archi narrativi di Super Dragon Ball Heroes!