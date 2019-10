La nuova stagione di The Disastrous Life of Saiki K. si mostra in un trailer

Fin dalla sua prima pubblicazione, l'epopea di The Disastrous Life of Saiki K., manga di Shūichi Asō che è stato successivamente trasposto in un adattamento anime, ha saputo raccogliere numerosi elogi da parte del pubblico grazie a una storia a dir poco folli e a personaggi irriverenti e ben caratterizzati.

Tempo addietro, Netflix aveva reso noto che la creatura di Asō avrebbe visto il sopraggiungere di una nuova stagione e ora la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer a riguardo ricco di scene dell'opera. L'occasione è stata inoltre sfruttata per mostrare una key visual inedita - visionabile a fondo news - e per rilasciare varie nuove informazioni relative alla produzione. In primis, è stato reso noto che la serie s'intitolerà The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened, con premiere fissata a livello globale in esclusiva su Netflix per il 30 dicembre 2019. Inoltre, è stato reso noto che l'anime sarà composto da un totale di sei episodi. L'occasione è stata poi utilizzata per presentare due nuovi doppiatori aggiuntisi al cast di doppiaggio, ovvero:

Kousuke Toriumi nel ruolo di Takumi Iguchi, un insegnante di prim'ordine che però pare essere un pervertito.

Nao Tōyama nei panni di Hii Suzumiya, una ragazza maledetta dalla sfortuna ma i cui incidenti vengono scambiati per per mera goffaggine.

Secondo quanto ufficializzato Masayuki Onji tornerà a lavorare sul character design dopo aver lavorato alle stagioni precedenti mentre Psychic Lover si sta occupando della soundtrack. Inoltre, Shogakukan Shueisha Production e PK Gakuen R stanno producendo l'opera mentre Hiroaki Sakurai è stato posto come director.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra le vicende di uno studente delle superiori chiamato Kusuo Saiki che scopre di possedere incredibili poteri soprannaturali. Il ragazzo vorrebbe però vivere semplicemente una vita normale e le sue incredibile capacità diventano ben presto più un problema che altro. Sulle pagine di Everyeye è inoltre disponibile la nostra recensione dell'anime The disastrous life of Saiki K. disponibile su Netflix.