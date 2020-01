La nuova statua in oro massiccio di Black Jack può essere vostra per 22 milioni di yen

Nel caso in cui vi avanzassero 27 milioni e mezzo di yen (€225.000) e voleste aggiungere due action figure di grande qualità alla vostra collezione, vi farà piacere sapere che dal 15 al 19 gennaio potrete mettere le mani sulle nuove statue in oro massiccio ispirate ai personaggi di Black Jack, la famosa opera nata dalla penna di Osamu Tezuka.

In calce potete dare un'occhiata ad ambo i pezzi, dedicati rispettivamente al protagonista e alla piccola Pinoko. Il costo della prima figure si aggira intorno ai 22 milioni di yen (€180.000), mentre quello della seconda si ferma a 5 milioni e mezzo (€45.000). Entrambi i prodotti saranno esclusivamente disponibili all'undicesimo piano del negozio Takashimaya Shinjuku a Tokyo, Giappone, insieme ad altri pezzi da collezione placcati in oro.

Black Jack ha scritto una piccola parte della storia di Akita Shoten con i suoi 17 Volumi pubblicati tra gli anni '70 ed '80, ed è ancora oggi ritenuto come una delle più grandi fonti di isparazione per giovani mangaka. La trama racconta le avventure dell'omonimo protagonista Black Jack, un rinomato chirurgo senza licenza che opera per soldi con l'aiuto della sua giovane assistente.

E voi cosa ne pensate? Sareste disposti a spendere una simile cifra per una statuetta? Fatecelo sapere con un commento!