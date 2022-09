La nuova, stramba coppia di Super Dragon Ball Heroes in una fanart

Se già in Dragon Ball le scene romantiche possono contarsi sulle dita di una mano, in Super Dragon Ball Heroes non si è mai avuto traccia di sentimentalismi. L'anime promozionale non canonico ha però sorpreso i fan: con l'ultima puntata della Ultra God Mission nasce una nuova, stramba coppia.

I riflettori della più recente puntata di Super Dragon Ball Heroes sono puntati sullo scontro di Goku e uno dei Guerrieri in Nero ai comandi della ex Kaioshin Suprema del Tempo Aios. A combattere contro Kakarot è suo padre Bardack, che messo da parte il suo passato sfrutta il potere delle Sfere del Drago Oscure per ottenere il potere di un Super Saiyan 3. Pur avendo accesso a questa potente trasformazione, Bardack nulla può contro l'Ultra Istinto di Goku.

Alla fine del loro combattimento, la scena si sposta sul campo di battaglia dove sono presenti Yamcha, Hit e i rispettivi sfidanti. Quando l'assassino dell'Universo Sei sta per uccidere il suo avversario, Yamcha compie un atto di tradimento in Super Dragon Ball Heroes. L'umano non può permettere che una donna, seppur nemica, venga uccisa davanti ai suoi occhi, e passa all'attacco di Hit.

Il salvataggio di Yamcha colpisce la Guerriera in Nera della Tribù di Cristallo, che così cade ai suoi piedi. Quando Hit decide di sbarazzarsi anche dell'umano dell'Universo Sette, l'antagonista si schiera dalla parte di Yamcha, il quale diventa il suo nuovo fidanzato.

Questa novella coppia di fidanzatini, ha conquistato la community. In calce all'articolo trovate una bellissima fanart di coppia in cui Yamcha è tra le braccia della sua amata.