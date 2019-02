Nuova versione animata di Prince of Tennis con un nuovo OAV

Il secondo OAV dedicato alla saga di Prince of Tennis è in arrivo. Dopo Prince of Tennis Best Games!! Tezuka vs Atobe del 2018, arrivato dopo quattro anni di assenza dagli schermi televisivi nipponici, lo studio MSC presenta il nuovo OAV Prince of Tennis Best Games!! 2.

Il secondo episodio animato della serie Prince of Tennis Best Games arriverà il 25 giugno 2019 in Giappone. Lo staff che si è occupato della produzione vede coinvolto anche il mangaka della serie originale Takeshi Konomi, oltre al regista Keiichiro Kawaguchi (Hunter x Hunter The Last Mission), lo sceneggiatore Mitsutaka Hirota, Akiharu Ishii al character design, Cher Watanabe alle musiche e lo studio MSC che si occuperà delle animazioni.

Gran parte dello staff torna sul franchise dopo aver già avuto diverse esperienze col mondo di Prince of Tennis. Il trailer dell'episodio, che potete vedere in alto alla notizia, ci mostra i contenuti che saranno incentrati a due incontri doppi: il primo vedrà la coppia Shuichiro Oishi-Eiji Kikumaru affrontare il duo Hiroshi Yagyu-Masaharu Nio, mentre il secondo vedrà affrontarsi Shishido e Otori contro Sahadaru Inui e Kaoru Kaido.

La saga continuerà poi con un terzo film d'animazione, il quale avrà una storia completamente originale.