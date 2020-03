Una nuova versione di All Might è apparsa sul web. Cani di tutto il mondo, accorrete

My Hero Academia è quella serie che è nata per raccontare la storia di un ragazzo, Izuku Midoriya, che diventa l'eroe numero uno del suo pianeta, proprio come il suo predecessore prima di lui. Sappiamo tutti come andrà a finire, eppure comunque è una di quelle storie che sa appassionare e sta, infatti, appassionando tantissime persone.

Nel corso di queste quattro stagione e delle centinai di capitoli usciti abbiamo imparato a conoscere uno personaggio che ha letteralmente conquistato i cuori di tutti. Inizialmente è stato presentato come il più grande eroe di tutti i tempi, il simbolo della pace a cui ogni ragazzino aspirava, poi come un grande uomo il cui compito era quello di tramandare il suo potere a una nuova generazione, e per finire come colui che munito del solo coraggio e delle ultime energie rimaste salva tutti e sacrifica il suo stesso status per salvare il mondo un ultima volta. Stiamo parlando di All Might.

L'ex Pro Hero numero uno lo abbiamo potuto vedere in tutti i modi. Come paladino della giustizia muscoloso e statuario, come un eroe afflitto da problemi di salute e anche nella sua reale forma, magro e sciupato. Ma al di là di questo lo abbiamo amato e anche quando il mondo ha scoperto il suo reale aspetto, ha continuato ad amarlo e acclamarlo.

E se ti dicessimo che sta girando una nuova versione di All Might capace di ispirare tutti i cagnetti e le cagnette del mondo, cosa diresti? Una versione che potrebbe, soltanto per la dolcezza che emana, stendere qualsiasi nemico nel raggio di chilometri.

Non allarmarti. Stiamo parlando di un cosplay, nello specifico il cosplay che un cane (il suo padrone) ha fatto di All Might. Come potete vedere dal post riportato in calce a quest'articolo, la pagina harleythecosdog ha postato una foto che ritrae, in tutta la sua fierezza, il nuovo e dolcissimo simbolo della pace, vestito di tutto punto e che, chi sta scrivendo quest'articolo, lo trova davvero bellissimo.

Cosa ne pensi di questa versione alternativa di All Might? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

