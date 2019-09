La nuova visual di My Hero Academia 4 mette in risalto i personaggi della prossima saga

Manca pochissimo ormai alla messa in onda di My Hero Academia stagione 4. In attesa di scoprire chi lo porterà in Italia in simulcast, se nuovamente VVVVid oppure una delle altre piattaforme streaming, possiamo goderci trame e anticipazioni che mantengono alta l'attenzione sul titolo. Dopo la cover su Pash! Magazine, arriva una nuova locandina.

I primi leak di Weekly Shonen Jump in arrivo ogni giovedì ci hanno rivelato che sulla popolare rivista giapponese c'è spazio per My Hero Academia stagione 4. La rivista ha anticipato quella che sarà la prossima locandina dedicata alla serie e che verosimilmente verrà poi riportata in alta definizione sui canali Twitter ufficiali la prossima settimana.

In calce potete osservare l'anteprima di questa key visual, la quale mette in risalto Izuku Midoriya e Mirio Togata, due dei protagonisti indiscussi dell'arco dello Shin Hassaikai, poi contornati dagli altri personaggi che avranno un ruolo chiave come FatGum, Sir Nighteye, i Big Three e la piccola Eri. In alto a tutto, l'ombra nera e rossa che rappresenta il pericolo rappresentato da Overhaul e le possibili implicazioni mortali che comporta.

My Hero Academia stagione 4 arriverà il 12 ottobre 2019. Vi piace la nuova visual dedicata alla popolare serie super eroistica di Kohei Horikoshi?