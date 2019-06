Nuova visual di ONE PIECE per Wanokuni con tutta la ciurma di Cappello di Paglia

Il manga di ONE PIECE, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è entrato nell'arco di Wanokuni oltre un anno fa. Questa nuova storia del manga vede affrontarsi Monkey D. Rufy e Kaido delle Cento Bestie in una lotta all'ultimo sangue per la liberazione di Wanokuni e concludere quel filone di storia iniziato con la battaglia con Donquijote Doflamingo.

Tuttavia, per l'anime è richiesta altra pazienza prima che gli spettatori possano gustarsi i paesaggi ispirati palesemente al Giappone feudale e a tutto ciò che riguarda samurai e ninja. La produzione della serie anime di ONE PIECE, però, dopo aver presentato il nuovo regista Tatsuya Nagamine, sta svelando sempre più dettagli sulla storia che prenderà piede a partire dal 7 luglio.

Dopo il character design di Zoro e Rufy, ci viene svelata una nuova key visual grazie ai leaks di anteprima della rivista Weekly Shonen Jump. Nel tweet che potete vedere in calce vediamo tutta la ciurma di cappello di paglia disegnata dal nuovo character design Midori Matsuda. In primo piano ci sono i membri più "anziani" della ciurma, come il capitano Rufy, Nami, Sanji, Chopper, Usopp e Zoro, mentre in secondo piano sullo sfondo c'è il trio composto da Nico Robin, Brook e Franky, ovvero quei tre personaggi che si sono uniti a Cappello di Paglia nel viaggio sulla Rotta Maggiore.

Come nello spirito della serie, ad ogni ambientazione cambiano anche gli abiti dei protagonisti, e infatti li vediamo tutti indossare abiti come kimono e kitsuke, o abiti più propri da ninja. Naturalmente, non potevano neanche mancare le spade che accompagnano, oltre Zoro, anche Rufy e Usopp. Intanto, ONE PIECE sta mostrando gli sviluppi finali dell'arco del Reverie, dove ha fatto la sua comparsa anche Orso Bartholomew.