Nuove action figure tratte da Dragon Ball Super: Broly con i saiyan in azione

In attesa delle notizie su una potenziale nuova serie di Dragon Ball Super alla Jump Festa 2019, i fan possono deliziarsi con alcun nuove action figure basate sui saiyan presenti nell'ultimo lungometraggio dedicato al franchise, Dragon Ball Super: Broly. ‏

Nelle immagini che potete vedere nella galleria in fondo alla notizia e diffuse da 康hey!tramite il suo account Twitter, vediamo le nuove action figure dedicate ai due protagonisti e le due nuove figuer preponderanti apparse in Dragon Ball Super: Broly. Il super saiyan Leggendario avversario principale del film si mostra in tutta la sua potenza e cicatrici, mentre poco sotto Goku e Vegeta, i due protagonisti, sono in posa da guardia in versione Super Saiyan God. L'ultima action figure è dedicata a un anziano Paragas con indosso la sua corazza.

La pellicola sarà proiettata qui in Italia a partire dal 28 febbraio 2019 grazie a Koch Media, mentre in Giappone Dragon Ball Super: Broly è già nei cinema da poco più di una settimana e sta facendo incassi su incassi, diventando il film più redditizio del franchise. Il lungometraggio riprende la storia di Broly, apparso in tre film della saga Z, e vede anche il ritorno di Gogeta, il quale fu mostrato per pochi minuti in uno scontro con Janemba in un altro dei film di Dragon Ball Z.